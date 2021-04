Omnisport

Boxe : Ruiz Jr raconte sa descente aux enfers après le combat face à Joshua !

Publié le 22 avril 2021 à 13h35 par Th.B.

Andy Ruiz Jr avait surpris son monde en trimballant le champion du monde Anthony Joshua en juin 2019 avant d’à son tour s’incliner devant le Britannique quelques mois plus tard. Un revers qui l’a mis au plus bas. Le Mexicain s’est livré sur sa dépression.

Champion du monde surprise en juin 2019 après avoir mis KO Anthony Joshua au Madison Square Garden, Andy Ruiz Jr a perdu ses ceintures des poids lourd en décembre de la même année lors de la revanche en Arabie saoudite. En effet, arrivé avec une prise de poids frappante, le boxeur mexicain s’est sans grosse surprise incliné devant AJ qui a depuis pris le meilleur sur Kubrat Pulev afin de conserver ses ceintures. Et pour l’unification des titres chez les poids lourds, Anthony Joshua devrait se frotter à Tyson Fury au cours de l’année civile. Tombeur d’Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua a enfoncé le Mexicain dans une dépression comme le principal intéressé l’a reconnu.

« J'étais si bas dans ma vie, j’étais déprimé »