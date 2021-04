Omnisport

Boxe : Fury lance un nouveau défi à Ngannou !

Publié le 29 avril 2021 à 17h35 par A.C. mis à jour le 29 avril 2021 à 17h38

Champion poids-lourds de l’UFC, Francis Ngannou semble bien décidé à se reconvertir à la boxe anglaise... et Tyson Fury est prêt à l’accueillir.

Il est considéré comme l’homme le plus fort au monde. Entré en UFC en 2015, Francis Ngannou a gravi les échelons et a récemment été intronisé champion du monde les lourds, en battant Stipe Miocic. Mais les arts martiaux mixtes ne semblent plus lui suffire. Depuis quelques semaines, le Camerounais parle en effet de son rêve de devenir boxeur, ce qui semble audacieux à 34 ans. Il ne vise d’ailleurs pas petit, puisqu’il souhaiterait défier personne d’autre que Tyson Fury, actuel champion du monde WBC, considéré comme le meilleur boxeur au monde actuellement.

« Tu veux un peu de la puissance du Gypsy King ? Je vais t'en donner »