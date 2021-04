Ominsport

Boxe : Abandon, KO… L’énorme provocation de Tyson Fury adressée à Anthony Joshua !

Publié le 29 avril 2021 à 12h35 par Th.B.

Amené à affronter Anthony au cours de l’année 2021 pour le titre de champion du monde incontesté de la catégorie poids lourds, Tyson Fury a clairement fait comprendre que son futur adversaire n’avait aucune chance de le vaincre et s’est même engagé à abandonner s’il ne le mettait pas KO en trois rounds.

Alors que les négociations stagnent concernant la tenue du tant attendu combat pour l’unification des ceintures des poids lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury, les deux boxeurs ne cessent de s’interpeller dans la presse pour que l’autre honore sa partie du marché en signant le contrat. En atteste la récente déclaration d’Anthony Joshua à DAZN. « J'ai signé ma part du contrat. Nous lui avons envoyé une bonne offre, je suis sûr qu'il ne la refusera pas ». Sur son compte Instagram , celui qui est surnommé The Gypsy King a une nouvelle fois réagi de manière virulente à une potentielle confrontation avec le détenteur de toutes les ceintures poids lourds hormis la sienne qui est la WBC, en prenant même un pari fou.

«Si tu fais plus de trois rounds, j'abandonnerai dans le coin»