Boxe : Après Joshua, un énorme combat inattendu se précise pour Tyson Fury !

Publié le 27 avril 2021 à 21h35 par B.C.

Alors que Tyson Fury se prépare à affronter Anthony Joshua, un autre défi plus surprenant attend le Gypsy King.

Alors que les fans n’y croyaient, le choc entre Anthony Joshua et Tyson Fury aura bien lieu. Les deux hommes devraient en effet se retrouver sur le ring durant l’été, même si la date et le lieu du combat restent pour l’heure incertains. Le Gypsy King se montre déterminé à l’idée d’en découdre avec l’Américain, mais cela n’est pas l’unique défi qui attend le détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. En octobre 2020, Tyson Fury s’était essayé au catch en participant à un combat de la WWE, une expérience qu’il souhaite aujourd’hui réitérer malgré les difficultés liées à la crise du Covid-19. Et Tyson Fury voit les choses en grand en multipliant les appels du pied envers Drew McIntyre, l’ancien champion du monde de la fédération de catch qui n’a pas l’intention de passer à côté d’une telle confrontation.

« Tyson Fury me harcèle »