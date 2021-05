Omnisport

Boxe : Un accord imminent entre Joshua et Fury ?

Publié le 9 mai 2021 à 11h35 par A.C.

Eddie Hearn promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet du double combat contre Tyson Fury.

C’est le combat que tout le monde attend. Détenteurs à eux deux de l’intégralité des ceintures de la catégorie poids-lourds, Anthony Joshua et Tyson Fury négocient pour un double affrontement au cours de l’année 2021. La crise sanitaire retarde toutefois les choses, puisque les organisateurs aimeraient pouvoir compter sur le maximum de spectateurs possible. A en croire les dernières indiscrétions, le premier affrontement pourrait avoir lieu fin juillet, avec notamment l’Arabie Saoudite évoquée comme théâtre.

« Nous aurons des bonnes nouvelles pour vous la semaine prochaine »