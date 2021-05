Omnisport

Boxe : Joshua, Wilder… Fury envoie un message au monde de la boxe !

Publié le 7 mai 2021 à 22h35 par Th.B. mis à jour le 7 mai 2021 à 22h37

En pourparlers avec le clan Anthony Joshua pour le combat de l’unification des ceintures poids lourd, Tyson Fury souhaite se mesurer à Deontay Wilder et à l’ensemble de la catégorie.

Champion du monde WBC depuis sa victoire sur Deontay Wilder en février 2020, Tyson Fury fait le show en dehors des rings. The Gypsy King serait tout proche de se mettre d’accord avec Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, pour le combat de l’unification des ceintures des poids lourds. Néanmoins, bien qu’il s’est dit prêt à littéralement écraser celui qui est surnommé AJ , Tyson Fury compte bien se frotter à Deontay Wilder une troisième fois, mais pas seulement.

« Je suis ouvert à tous les combats »