Omnisport

Boxe : C’est enfin décidé pour le combat entre Fury et Joshua !

Publié le 11 mai 2021 à 20h35 par A.C.

On en sait désormais plus sur le double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, qui pourrait être l’un des grands évènements de l’année.

L’histoire de la boxe, surtout dans la catégorie poids-lourds, est émaillée de rendez-vous manqués. Des boxeurs qui se sont tournés autour pendant des années, avant de soit se rater, soit se rencontrer en fin de carrière. On a longtemps cru que cela arriverait avec Anthony Joshua et Tyson Fury, qui détiennent l’intégralité des ceintures de champion du monde des poids-lourds. La crise actuelle et les désaccords entre les deux parties ont d’ailleurs bien failli tout faire capoter...

Rendez-vous le 7 ou 14 août en Arabie Saoudite !