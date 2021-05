Omnisport

Boxe : Fury attend Ngannou de pied ferme !

Publié le 9 mai 2021 à 14h35 par A.C.

Tyson Fury, champion du monde WBC des poids-lourds, a répondu à un possible combat contre Francis Ngannou.

Champion UFC des lourds, Francis Ngannou impressionne et le monde des arts martiaux mixtes pourrait bientôt devenir trop petit pour lui ! Le Camerounais an effet exprimé plusieurs fois ces dernières semaines, le souhait de se reconvertir à la boxe anglaise. Ça tombe bien, il y a déjà un grand nom qui l’attend. Il s’agit de Tyson Fury, qui publiquement défié Ngannou lors d’une vidéo postée sur son comte Twitter . « C'est un message pour Francis Ngannou et les gars de l'UFC » a déclaré Fury, se filmant face à un miroir. « Tu veux un peu de l'argent du Gypsy King ? Tu vas devoir venir le chercher. Tu veux un peu de la puissance du Gypsy King ? Je vais t'en donner. N'importe quand, n'importe où, sept jours par semaine ».

« S’il veut vraiment gagner de l’argent, qu’il vienne voir le Gipsy King et qu’il arrête de tourner en rond »