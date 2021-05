Omnisport

Boxe : Tyson Fury lance «la guerre» avec Anthony Joshua !

Publié le 12 mai 2021 à 22h35 par A.C.

Maintenant que l’on sait où et quand ils vont s’affronter, Tyson Fury et Anthony Joshua peuvent commencer leur préparation.

C’est fait, le combat que tout le monde attend aura lieu. Anthony Joshua et Tyson Fury vont croiser les gants et le vainqueur pourrait devenir le premier poids-lourds de l’histoire de la boxe à détenir les ceintures WBO, WBC, WBA et IBF. Eddie Hearn, promoteur de Joshua, a récemment annoncé à Sky Sports que le combat devrait avoir lieu le 7 ou le 14 aout prochain, en Arabie Saoudite. Du côté de Fury on a rectifié le tir ce mercredi, expliquant que ça devrait bien être le 14 aout. « Ce ne sera certainement pas le 7 août, car c’est en même temps que les Jeux Olympiques et ça va être un problème pour la télévision » a expliqué Frank Warren, à talkSPORT . « En plus de cela, vous avez un pay-per-view UFC aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, ce sera le 14 août ».

« Anthony Joshua, est-tu prêt pour la guerre ? »