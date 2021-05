Omnisport

Boxe : On connait la date exacte du combat entre Fury et Joshua !

Publié le 12 mai 2021 à 19h35 par A.C.

Frank Warren, co-promoteur de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet du combat à venir contre Anthony Joshua.

Si certains avaient encore des doutes, les dernières informations ont dû les balayer. Anthony Joshua et Tyson Fury vont bien s’affronter cet été, avec les ceintures WBC, WBO, WBA et IBF mises en jeu. Eddie Hearn a en effet clamé haut et fort au micro de Sky Sports , qu’un accord total est tout proche. « Le combat ? Le 7 ou le 14 août. Je pense que c’est un secret de polichinelle de dire que le combat se déroulera en Arabie Saoudite » a expliqué le promoteur de Joshua. « Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles nous avons conclu l’accord pour Andy Ruiz, cet événement avait été spectaculaire. En tant que partenaires, ils ont également été fantastiques ».

Ce mercredi, on a lâché plus d’informations du côté de l’entourage de Tyson Fury.