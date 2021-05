Omnisport

Omnisport : Conor McGregor se fait sèchement tacler !

Publié le 27 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il est en pleine préparation pour son combat contre Dustin Poirier, Conor McGregor n'a pas hésité à donner rendez-vous à Kamaru Usman dans l'octogone. Mais le champion des poids mi-moyens de l'UFC n'a pas mâché ses mots concernant l'Irlandais.

« Usman copie même mes coups désormais. Vais-je combattre ce gars un moment donné ? Je le pense. On ne peut pas copier mes coups sans recevoir une fessée pour cela. » Alors qu’il est en pleine préparation pour son troisième combat contre Dustin Poirier, Conor McGregor avait donné rendez-vous à Kamaru Usman dans l'octogone fin avril dernier, après la victoire impressionnante de ce dernier contre Jorge Masvidal. Le champion des poids mi-moyens de l’UFC est donc revenu sur le cas de l’Irlandais, et il n’a pas mâché ses mots.

« En fait c’est un combattant normal avec énormément d’argent et énormément de hype »