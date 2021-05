Omnisport

Boxe : Tout est déjà bouclé entre Fury et Wilder !

Publié le 23 mai 2021 à 9h35 par A.C.

Tyson Fury a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir signé le contrat pour un troisième combat contre Deontay Wilder.

Alors que tout le monde attendait Anthony Joshua, c’est Deontay Wilder que Tyson Fury va affronter. L’Américain souhaite en effet que la clause de revanche dans le précédent contrat signé avec Fury soit respectée. De son côté, Joshua devrait affronter Oleksandr Usyk cet été, qui n’est autre que le challenger officiel de la WBO et qui avait accepté de s’écarter pour laisser la place à Fury.

« C’est parti, Fury-Wilder 3 ! »