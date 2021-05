Omnisport

Boxe : L’énorme annonce de Fury sur le combat contre Joshua !

Publié le 17 mai 2021 à 10h35 par A.C.

Tyson Fury a confirmé toutes les dernières informations qui ont pu tomber sur le combat qui l’opposera à Anthony Joshua.

Les hostilités ont officiellement commencé. Alors que certains doutaient de la tenue de ce combat, Anthony Joshua et Tyson Fury vont bel et bien s’affronter cette année ! L’entourage de Joshua a en effet assuré que cela se déroulera en Arabie Saoudite, qui aurait d’ailleurs lâché un énorme chèque à en croire les médias anglais, pour convaincre les deux boxeurs. La seule interrogation reste pourtant le jour du combat. Si du côté de Joshua on explique que cela pourrait se tenir le 7 aout, du côté de Fury on balaye cette idée, expliquant que cela devrait plutôt se faire le 14.

« 14 août 2021, summer time baby ! »