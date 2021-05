Omnisport

Boxe : Joshua a déjà une solution en cas d’échec avec Fury !

Publié le 18 mai 2021 à 20h35 par A.C.

Eddie Hearn a annoncé qu’Anthony Joshua aurait déjà un boxeur en ligne de mire si jamais le combat avec Tyson Firy venait à tomber à l’eau.

C’est un feuilleton sans fin. Alors que les doutes grandissaient ces dernières semaines, les entourages de Tyson Fury comme d’Anthony Joshua ont rassuré tout le monde : le combat aura bien lieu. Les deux camps ont ainsi rapidement parlé de l’Arabie Saoudite avec une date fixé le 7 ou le 14 aout prochain. Mais voilà que tout menace de s’effondrer. Deontay Wilder a en effet obtenu un jugement favorable pour obliger Fury à respecter la clause de revanche présente dans leur contrat. Ainsi, le Britannique a jusqu'en septembre prochain pour trouver un accord avec Wilder et mettre en jeu la ceinture de champion du monde WBC qu’il lui avait prise.

« Si Fury ne trouve pas une solution, nous serons obligés de nous tourner vers Usyk »