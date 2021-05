Omnisport

Boxe : Cet incroyable aveu sur la revanche entre Fury et Wilder

Publié le 24 mai 2021 à 15h35 par A.C.

Tyson Fury et Deontay Wilder vont s’affronter pour un troisième combat... et certains s’y attendaient !

Alors que tout le monde voulait un premier combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour une réunification des titres de la catégorie poids-lourd, c’est deux autres chocs qui auront lieu cette année. Fury va en effet rencontrer Deontay Wilder pour la troisième fois et remettre en jeu sa ceinture WBC, tandis que Joshua va croiser les gants avec Oleksandr Usyk, qui était tout simplement le challenger officiel de la WBO. Un changement de programme qui a surpris pas mal de monde... mais qui semblait plus que prévisible.

« Vous ne pouvez pas prendre de tels engagements sans le savoir »