Tennis

Tennis : Roland-Garros, Djokovic... La révélation bouleversante de Stefanos Tsitsipas…

Publié le 17 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Battu dimanche dernier contre Novak Djokovic en finale de Roland Garros après avoir mené 2 sets à 0, Stefanos Tsitsipas est revenu sur son avant-match. Le Grec a expliqué avoir perdu sa grand-mère seulement 5 minutes avant d’entrer sur le court.

Il a failli bousculer la hiérarchie… Dimanche dernier, Stefanos Tsitsipas menait deux sets à rien contre un Novak Djokovic dépassé. Mais un retour aux vestiaires plus tard, le Serbe n’était plus le même et a inversé la tendance. Une défaite très frustrante pour le Grec qui a fondu en larmes à la fin de la rencontre. Si l’on pensait d’abord que le numéro 5 mondial évacuer toute la pression accumulée, son dernier post Instagram nous laisse penser le contraire…

« 5 minutes avant d'entrer sur le court, ma grand-mère bien-aimée a perdu son combat contre la vie »