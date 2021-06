Omnisport

Boxe : Une date annoncée pour le prochain combat de Mike Tyson !

Publié le 11 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Après être remonté sur le ring à 54 ans, Mike Tyson ne semble pas rassasié. Après son retour en 2020 pour un combat contre Roy Jones Jr, l'entraîneur de Tyson a annoncé la prochaine sortie de Tyson.

Mike Tyson a pris sa retraite en 2005 mais combat toujours plus de 15 ans plus tard. À 54 ans, Iron Mike vit une seconde jeunesse. Fin 2020, l'ancien champion du monde des poids lourds a livré une exhibition satisfaisante face à Roy Jones Jr, âgé lui de 52 ans. Ces rencontres ont lieu par le biais de la propre organisation de Tyson, « Legends Only ». Cette ligue a pour objectif d'organiser des combats entre les boxeurs retraités. Rafael Cordeiro, l'entraîneur de Mike Tyson, a annoncé de son côté le prochain combat de son boxeur.

« Nous nous battrons en septembre »