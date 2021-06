Omnisport

Boxe : Le clan Wilder est très optimiste avant d’affronter Fury !

Publié le 9 juin 2021 à 11h35 par A.C.

Deontay Wilder semble plus que déterminé avant de retrouver Tyson Fury pour la troisième fois de sa carrière.

Jamais deux sans trois. Après un match nul en 2018 et une défaite en 2020, Deontay Wilder va retrouver Tyson Fury pour clore la trilogie. Un troisième combat que l’Américain a vraiment voulu, puisqu’il a bataillé pour faire respecter la clause de revanche présente dans son contrat signé avec Fury. Les paris vont désormais bon train pour savoir s’il pourra récupérer la ceinture WBC qu’il a perdu lors de ce qui reste la seule défaite de toute sa carrière professionnelle.

« Je pense que Fury va passer une mauvaise, très mauvaise soirée »