Omnisport

Omnisport : Le message fort de Conor McGregor avant la trilogie contre Poirier !

Publié le 16 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il est en pleine préparation pour son troisième combat contre Dustin Poirier, Conor McGregor s'est dit confiant et prêt à affronter l'Américain dans l'octogone de l'UFC.

Après s’être incliné en janvier dernier contre Dustin Poirier lors d’une défaite cuisante par KO au deuxième round, Conor McGregor s’apprête à combattre pour la troisième fois l’Américain dans la nuit du 10 au 11 juillet prochain. Une dernière rencontre dans l’octogone de l’UFC entre les deux hommes pour clore leur rivalité. The Notorious ne compte pas faire les mêmes erreurs dans sa préparation, ne prenant plus à la légère son adversaire. Une chose est sûre, l’Irlandais est confiant grâce à l’entraînement qu’il suit depuis l’annonce du combat.

« Je m’entraîne ici très, très dur. (…) Je me sens très, très confiant »