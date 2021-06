Basket

Basket - NBA : Tyronn Lue s’enflamme pour Paul George !

Publié le 17 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Les Clippers étaient mal engagés dans cette série face au Jazz. Mais grâce notamment à un Paul George de gala, ils ont inversé la tendance et mènent désormais 3-2. Et Tyronn Lue, le coach des Clippers, n’a pas manqué de rappeler son importance.

La nuit dernière, les Clippers ont confirmé leur grande forme du moment et sont une nouvelle fois venus à bout du Jazz. A présent, la franchise de Los Angeles mène 3 victoires à 2 dans cette demi-finale de conférence. Et avec la blessure de Kawhi Leonard, c’est Paul George qui a endossé le costume de patron. Auteur de 37 points, 5 passes et 16 rebonds, l’ancien joueur du Thunder a écœuré le Jazz. Et sa performance n’est pas passé à côté des yeux de son entraîneur.

« C’est un grand joueur, comme on l’a vu ce soir »