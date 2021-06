Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de LeBron James après la blessure de Kawhi Leonard !

Basket

Souffrant d'une blessure au genou gauche survenue lors du Game 4 contre le Utah Jazz, Kawhi Leonard pourrait manquer la suite des playoffs avec les Los Angeles Clippers. Et cela ne serait clairement pas dû au hasard selon LeBron James.

Kawhi Leonard pourrait manquer la suite des playoffs avec les Los Angeles Clippers. Lors du Game 4 contre le Utah Jazz (victoire des Clippers 118-104), l’ailier de 29 ans a été touché au genou gauche. Le joueur souffrirait d’une entorse. Par conséquent, Kawow est d’ores et déjà forfait pour la cinquième rencontre entre les deux franchises. Mais la suite de sa saison pourrait être en péril. En effet, les médecins des Clippers craindraient une rupture des ligaments croisés. Et cette blessure ne serait pas due au hasard selon LeBron James.

Sur son compte Twitter et dans des propos relayés par Parlons Basket , le joueur des Los Angeles Lakers a poussé un énorme coup de gueule, affirmant que la blessure de Kawhi Leonard est assurément due à un manque de repos entre les deux saisons : « Ils ne voulaient pas m’écouter à propos du début de la saison. Je savais exactement ce qui allait se passer. Je voulais simplement protéger les joueurs, qui font la force de NOTRE JEU ! Ces blessures ne font pas « partie du jeu », c’est un manque de repos avant de reprendre la compétition. 8, peut-être 9 ALL-STARS ont raté des matchs éliminatoires (la plupart dans l'histoire de la ligue). C'est le meilleur moment de l'année pour notre ligue et nos fans, mais il manque une tonne de nos joueurs préférés. C'est fou. S'il y a une personne qui connaît le corps et comment il fonctionne toute l'année c'est MOI ! Je parle pour la santé de tous nos joueurs et je déteste voir autant de blessures à cette période de l'année. Désolé, les fans souhaiteraient que vous voyiez tous vos joueurs préférés en ce moment. »

works all year round it’s ME! I speak for the health of all our players and I hate to see this many injuries this time of the year. Sorry fans wish you guys were seeing all your fav guys right now.