Basket

Basket - NBA : Stephen Curry livre son pronostic pour la finale !

Publié le 14 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Même s'il a déjà été éliminé avec les Golden State Warriors, Stephen Curry suit toujours les playoffs attentivement. Et le meneur de jeu serait à fond derrière son frère Seth Curry.

Éliminé dès le play-in par les Los Angeles Lakers avec les Golden State Warriors, Stephen Curry suit tout de même les playoffs d’un œil attentif. En effet, le meneur de 33 ans sait qu’un membre de sa famille est toujours en lice dans la compétition : Seth Curry, qui évolue chez les Philadelphia 76ers. Les hommes de Doc Rivers ont pour l’instant l’avantage dans leur série contre les Atlanta Hawks (2-1) et pourraient même creuser l’écart dans la nuit de ce lundi à ce mardi. En tout cas, Stephen Curry est à fond derrière son frère et il l’a bien fait savoir.

Une finale Jazz-76ers et son frère MVP pour Curry