Basket - NBA : Les Nets annoncent la couleur pour James Harden !

Publié le 14 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

À cause de douleurs aux ischion-jambiers, James Harden a dû assister, impuissant, à la nouvelle défaite des Brooklyn Nets contre les Milwaukee Bucks ce dimanche (107-96). L'absence de l'arrière de 31 ans se fait ressentir sur le parquet. Néanmoins, Steve Nash ne veut pas précipiter son retour.

Souffrant de nouvelles douleurs aux ischion-jambiers, James Harden doit suivre la série des playoffs entre Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks depuis l’infirmerie. Et c’est impuissant que The Beard a vu sa franchise s’incliner pour la deuxième fois contre Giánnis Antetokoúnmpo et ses coéquipiers (107-96). Les hommes de Steve Nash n’ont pas trouvé le moyen d’arrêter le MVP 2019 et 2020 de la saison régulière ce dimanche (34 points, 12 rebonds, 3 passes décisives). Néanmoins, si l’inquiétude règne désormais autour de Kyrie Irving, victime d’une entorse à la cheville, et que l’absence de James Harden se ressent particulièrement sur le parquet, les Brooklyn Nets ne veulent pas précipiter les choses.

« Je ne veux pas que l’on précipite le retour de James »