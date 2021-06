Basket

Basket - NBA : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Damian Lillard !

Publié le 13 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Éliminé une nouvelle fois au premier tour des playoffs par les Denver Nuggets, Damian Lillard s'est agacé quant au manque de qualité dans les performances des Portland Trail Blazers. Ainsi, de folles rumeurs autour d'un départ du meneur sont nées. Néanmoins, Dame aurait les idées très claires selon son coéquipier CJ McCollum.

Depuis le début de sa carrière en NBA, Damian Lillard évolue chez les Portland Trail Blazers. Entre 2012 et maintenant, le meneur de jeu s’est imposé comme l’homme fort de la franchise. Mais malgré son talent, les Portland Trail Blazers semblent stagner en playoffs. Une nouvelle fois cette saison, les hommes de Terry Stotts ont été éliminés par les Denver Nuggets au premier tour, de quoi générer la colère de Dame. Ainsi, de folles rumeurs autour d’un départ de Damian Lillard des Blazers sont nées. Mais pour l’un de ses coéquipiers, le joueur de 30 ans aurait les idées claires concernant son avenir.

«Je pense qu’il veut être à Portland, évidemment»