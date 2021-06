Basket

Basket - NBA : Cette révélation de Jokic après son titre de MVP !

Publié le 9 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que les playoffs battent leurs pleins, le prix de MVP de la saison régulière a été décerné à Nikola Jokic. L'occasion pour le Serbe de révéler qu'il n'avait pas prévu d'avoir la carrière qu'il a actuellement.

Ils étaient nombreux à prétendre au titre de MVP de la saison régulière. Joel Embiid, Stephen Curry, LeBron James… Mais au final, c’est Nikola Jokic qui a été élu meilleur joueur de l’exercice 2020-2021. Une très bonne nouvelle pour le joueur de 26 ans, qui s'apprête à affronter les Phoenix Suns pour le compte du Game 2 de leur série des playoffs. Auteur d’une grande saison (26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives de moyenne), le pivot des Denver Nuggets n’avait cependant pas prévu d’avoir la carrière qu’il est en train d’avoir, bien au contraire.

« Pour être franc, je ne pensais même pas être en NBA »