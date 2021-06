Basket

Basket - NBA : La déception de Joel Embiid sur le trophée de MVP !

Publié le 9 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Joel Embiid a brillé dans la nuit de mardi à mercredi lors du Game 2 contre Atlanta et la victoire de son équipe, les Sixers. Philadelphie égalise donc à un partout dans leur série et reprend confiance avant de se déplacer en Géorgie. Joel Embiid lui, s’est exprimé sur le trophée de MVP donné à Nikola Jokic, et n’a pas caché sa déception.

Avec 40 points inscrits et 13 rebonds pris contre les Hawks de Trae Young lors du Game 2, Joel Embiid a dominé la rencontre dans la nuit de mardi à mercredi, et a offert une victoire nécessaire à Philadelphie. Les Sixers recollent donc à un partout dans la série avant de se déplacer en Géorgie pour les deux prochains matchs. Le pivot camerounais compte bien continuer sa domination pour atteindre la finale de conférence est, qui serait une première pour lui. Cependant, avant la rencontre, le trophée de MVP de la saison régulière a été décerné au Serbe Nikola Jokic. Joel Embiid, déçu de ne pas l’avoir eu, s’est exprimé en conférence de presse d’après-match.

« Je dois juste aller sur le terrain chaque saison et faire mon travail »