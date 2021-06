Basket

Basket - NBA : Devin Booker rend un vibrant hommage à Kobe Bryant !

Publié le 4 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Vainqueurs des Lakers lors du Game 6 dans la nuit de jeudi à vendredi, les Suns de Devin Booker ont remporté la série 4-2 et passent en demi-finale de conférence. Booker s’est exprimé après le match, et a voulu rendre hommage à une personne qu’il admirait beaucoup, Kobe Bryant.

C’est officiel, les Phoenix Suns sont en demi-finale de la Conférence Ouest après avoir éliminé les Lakers de LeBron James. Une victoire 4 à 2 dans la série avec un Game 6 remporté dans la nuit de jeudi à vendredi à Los Angeles. Devin Booker et son équipe ont fait le boulot, et arrivent en confiance pour affronter Denver. Le joueur star des Suns a effectué un très gros match pour qualifier son équipe avec notamment 47 points inscrits. Après la rencontre, Devin Booker a voulu remercier son idole et modèle, Kobe Bryant, et comme Gary Payton auparavant, il lui a rendu un bel hommage.

« Je sais que Kobe était là ce soir, il était là, au Staples, et je sais qu’il est fier »