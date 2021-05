Basket

Basket - NBA : L’hommage de cet ancien joueur à Kobe Bryant !

Publié le 13 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Décédé tragiquement il y a maintenant plus d’un an, Kobe Bryant continue à recevoir des hommages chaque jour et de belles anecdotes sur lui sortent régulièrement. C’est le cas de Gary Payton, ex-joueur NBA qui a rendu hommage à son ami Kobe Bryant récemment.

Gary Payton, ex-joueur de NBA et légende des Seattle SuperSonics a récemment raconté des anecdotes sur Kobe Bryant et notamment sur son arrivée en NBA alors qu’il n’avait que 18 ans. Le caractère et la personnalité du Black Mamba avaient déjà à l’époque marqué Gary Payton, qui contrairement à d’autres, adore ce genre de joueur qualifié d’arrogant. Après Joel Embiid, c’est donc cette fois un ancien joueur qui rend hommage à Kobe Bryant, son ex-coéquipier, mais surtout son ami.

« Il avait un tempérament, il avait du caractère »