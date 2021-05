Basket

Basket - NBA : Magic Johnson encense Kyrie Irving !

Publié le 13 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Meneur de jeu des Brooklyn Nets, une équipe faisant figure de favori pour le titre NBA, Kyrie Irving nous fait part comme souvent de son immense talent cette saison. C’est en tout cas ce que confirme la légende Magic Johnson, qui n’a pas hésité à encenser la star des Nets.

Alors qu’il a déjà raté 27 matchs cette année, Kyrie Irving, 29 ans est resplendissant dès qu’il met un pied sur les parquets. À la tête du trio de stars formé avec Kevin Durant et James Harden, le meneur de jeu des Brooklyn Nets semble de plus en plus fort. Kyrie Irving a même récemment fait part de leadership en envoyant un message fort à son équipe après une mauvaise passe. Pour cela, c’est l’ancien meneur de jeu des Lakers, Magic Johnson qui a tenu à encenser Kyrie Irving.

« Il est le seul joueur capable d’électriser une foule »