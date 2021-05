Basket - NBA

Basket - NBA : DeMarcus s'enflamme totalement pur Nicolas Batum !

Publié le 7 mai 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 17h38

DeMarcus Cousins n'a pas tari d'éloges à l'égard de son partenaire chez les Clippers Nicolas Batum, auteur de cinq points et six rebonds face aux Lakers jeudi soir.

La bataille de Los Angeles a tourné en faveur des Clippers. L’équipe coachée par Tyronn Lue a battu les Lakers (118-94), orphelins de LeBron James diminué à la cheville. Les Clippers peuvent remercier Kawhi Leonard, auteur de 15 points. Présent sur le parquet durant 20 minutes, Nicolas Batum a également joué un rôle non négligeable dans la victoire de son équipe. Auteur de 5 points et de 6 rebonds, le Français a réalisé une bonne prestation et a reçu les louanges de certains de ses partenaires à l’instar de DeMarcus Cousins.

« Batum est probablement le gars le plus polyvalent de toute l'équipe »