Basket - NBA : LeBron James pousse un nouveau coup de gueule !

Publié le 3 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Après la nouvelle défaite des Lakers, LeBron James est apparu furieux contre son équipe en conférence de presse.

La situation ne s'arrange pas pour les Lakers. Malgré le retour de LeBron James sur les parquets, son équipe continue de perdre et enchaîne défaite sur défaite. Après le revers face à Sacramento, les Lakers se sont encore inclinés 121-114 face aux Raptors. Les hommes de Frank Vogel poursuivent leur mauvaise série et continuent de s'enfoncer au classement. L'accession directe aux playoffs semble compromise et ça, le King a du mal à le digérer...

LeBron James l'a mauvaise