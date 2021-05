Basket - NBA

Basket - NBA : Paul George se fait fracasser !

Publié le 2 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Paul George réalise une saison plutôt bonne avec les Los Angeles Clippers, Kendrick Perkins, ancien joueur NBA et champion avec les Boston Celtics, n’a pas hésité à le critiquer suite à la défaite de son équipe ce samedi contre les Denver Nuggets.

À l’image de son équipe, les Los Angeles Clippers, Paul George, 31 ans, réalise une saison plutôt bonne et s’était même exprimé sur sa réussite après le fiasco des playoffs la saison passée. Cependant, ce samedi, les Clippers de Los Angeles se sont durement inclinés contre un concurrent direct, les Denver Nuggets. Et même si la franchise est privée de son joueur star Kawhi Leonard, l’ancien pivot des Boston Celtics, Kendrick Perkins, n’a pas été tendre envers Paul George. En effet, ce dernier lui reproche de ne pas assumer son statut. Un reproche surprenant et sûrement regrettable tant Paul George s’est tenu à carreaux cette saison.

« Paul George a ouvert sa bouche »