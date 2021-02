Basket

Basket - NBA : Paul George s'explique sur sa réussite !

Publié le 24 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Convoqué pour son septième All-Star Game, Paul George a évoqué les raisons pour lesquelles il est parvenu à se relancer, après des performances peu envoûtantes en playoffs l'été dernier.

Paul George l'a déjà expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines : cette saison est marquée sous le signe de la vengeance ! L'ailier des Clippers n'a en effet que très peu goûté au flot de critiques qui s'est abattu sur lui l'été dernier. PG13 avait en effet été très contesté pour des prestations tout sauf satisfaisantes durant les playoffs la saison passée, alors qu'il était censé, avec Kawhi Leonard, mener les Clippers vers le premier titre NBA de leur histoire. Paul George a su rectifier le tir cette année, et après le succès de Los Angeles contre Washington (135-116) ce mardi, il s'est livré sur son nouvel état d'esprit et sa future participation à l'édition 2021 de l'All-Star Game.

«Vous puisez de la motivation à travers toutes ces critiques»