Basket - NBA : Kyrie Irving s'enflamme pour sa sélection au All-Star Game !

Publié le 20 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Sélectionné pour la cinquième fois en sept saison pour le All-Star Game, Kyrie Irving n’a pas caché sa joie et son honneur de faire partie de cette rencontre avec tous les meilleurs joueurs de la NBA.

Kyrie Irving participera à nouveau au All-Star Game cette saison. Présent pour la septième fois de sa carrière dans cette sélection des meilleurs joueurs de la NBA, le meneur des Brooklyn Nets n’a pas démérité sa place. Auteur de 27,7 points, 4,7 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne cette saison, Irving fait partie des tous meilleurs de la ligue, au sein d’une franchise qui joue pour la première place de la conférence Est, au coude à coude avec les Philadelphia 76ers. Son talent a une nouvelle fois été reconnu à sa juste valeur. S’il n’en est pas à sa première participation, Kyrie Irving se dit pourtant toujours aussi honoré.

« Je suis vraiment reconnaissant »