Basket

Basket - NBA : Nets, Lakers... Kyrie Irving est prêt à en découdre à nouveau !

Publié le 19 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Les Nets de Brooklyn ont renversé des Lakers de Los Angeles affaiblis. Une victoire toujours bonne à prendre mais Kyrie Irving n'attend qu'une chose : pouvoir affronter les champions au titre lorsqu'ils seront de nouveau au complet.

Alors que les Lakers de Los Angeles visent inévitablement un second titre NBA consécutif, les Nets de Brooklyn et leur terrifiant Big Three - composé de Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden - pourrait bel et bien jouer les troubles fêtes. Les deux franchises s'affrontaient d'ailleurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette opposition, que certains experts attendent en finale cette saison, a livré un premier avant-goût timide. Les Lakers, privés d'Anthony Davis et de Dennis Schröder, se sont inclinés face à des Nets privés de Kevin Durant (109-98). Forcément, le sentiment est mitigé et le résultat peut être trompeur puisque les deux équipes n'étaient pas au complet. Et ça, Kyrie Irving en est bien conscient. Le meneur de Brooklyn est impatient de pouvoir se frotter à des Angelinos au complet.

« Nous sommes impatients de pouvoir nous mesurer face à une équipe des Lakers, en bonne santé et au complet »