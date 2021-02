Basket

Basket - NBA : Harden, Durant, Ivring… La mise au point de LeBron James sur les Nets !

Publié le 17 février 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que les Lakers affronteront dans quelques heures les Nets, LeBron James a tenu à se prononcer sur la puissance offensive de la franchise new-yorkaise.

A l’été 2019, les Brooklyn Nets ont réalisé un coup incroyable en réussissant à attirer Kyrie Irving et Kevin Durant. Ce dernier étant blessé à son arrivée, les fans ont dû attendre de longs mois avant de voir le duo évoluer ensemble. Et une fois associées, l’entente a été immédiate entre les deux stars de la NBA. Les Nets sont alors devenus l’un des favoris pour le titre de champion, mais depuis peu, Steve Nash peut compter sur une autre arme offensive exceptionnelle : James Harden. Arrivé en provenance des Rockets, l’arrière de 31 ans vient donc former un incroyable trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving. De quoi en faire le meilleur trio de l’histoire de la NBA ?

« Les Nets ont trois des meilleurs joueurs de la NBA »