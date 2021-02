Basket - NBA

Basket - NBA : Les regrets de Steve Nash sur son Big 3 à Brooklyn

Publié le 12 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Si James Harden a rejoint les Brooklyn Nets pour former un trio de folie avec Kyrie Irving et Kevin Durant, les trois joueurs n’ont pas eu l'occasion de beaucoup jouer ensemble. Pour Steve Nash, les Nets deviendront spéciaux lorsque leur Big Three aura gagné en temps de jeu.

Même si James Harden est arrivé cet hiver, les Brooklyn Nets n’arrivent pas à enchaîner les victoires cette saison, malgré le succès lors de la réception des Pacers ce jeudi (104-94). Troisièmes de la conférence Est, les Nets manquent de régularité. Surprenant quand on sait que la franchise possède l’un des trios les plus puissants de l’histoire de la NBA sur le papier. En effet, avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, les fans de basket s’attendent à ce que les Nets dominent la ligue. Mais il n’en est rien pour l’instant, et pour Steve Nash, ce n’est qu’une question de temps.

« Il nous reste beaucoup de temps mais on doit les avoir tous les trois sur le terrain, avec notre équipe au complet, pour essayer de construire »