Basket - NBA : Alcool, fête… LeBron James ironise sur Tom Brady !

Publié le 11 février 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que les Tampa Bay Buccaneers ont fêé leur victoire au Super Bowl, LeBron James n’a pas manqué de réagir aux images où l’on peut voir Tom Brady bien alcoolisé.

Dimanche dernier, les Tampa Bay Buccaneers ont remporté le Super Bowl face aux Kansas City Chiefs. Un sacre qui a permis à Tom Brady de rentrer un peu plus dans l’histoire. Avec désormais 7 bagues de champion, le quaterback a d’ailleurs bien fêté ce titre. Alors que les Floridiens ont célébré leur victoire ce mercredi, l’alcool a visiblement coulé à flot. Sur les réseaux sociaux, on a notamment pu voir des images de Tom Brady, alcoolisé, n’arrivant même plus à marcher droit et étant même obligé de s’appuyer sur quelqu’un pour avancer. « Circulez y a rien à voir… Juste un peu de tequila à l’avocat », a-t-il d’ailleurs lâché sur les réseaux sociaux en réponse à ces images.

« J’aurais tellement aimé qu’on ait notre parade aussi… »