Basket - NBA : La sortie pleine de reconnaissance du chouchou de LeBron James !

Publié le 7 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu'il est parvenu à charmer les Lakers de Los Angeles et notamment LeBron James, Talen Horton-Tucker s'est confié sur la chance qu'il a de pouvoir évoluer aux côtés du King.

« Je vous le dis tout de suite ! Ce gamin est SPECIAL ! Retenez mes paroles » . Début décembre dernier, LeBron James s'enflammait déjà sur les réseaux sociaux pour un certain Talen Horton-Tucker. Quelques semaines plus tard, LeBron James s'est de nouveau exprimé le concernant, dithyrambique : « Il est à l’écoute. C’est une vraie éponge, tout ce qu’on lui dit, il va l’appliquer. Il enregistre, et ensuite il va l’appliquer directement. Il n’y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent prendre en compte un conseil et réussir à le mettre en place sur l’action suivante. » Car oui, à seulement 20 ans, Talen Horton-Tucker continue d'impressionner son monde et de faire l'unanimité chez les Lakers de Los Angeles. Avec 17 points lors de son dernier match, le jeune arrière confirme son potentiel, qu'il ne cesse de développer aux côtés de joueurs tels que LeBron James notamment, mais pas que...

«LeBron ne dit ça à aucun autre gars de 20 ans dans le monde entier»