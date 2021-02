Basket - NBA

NBA : Zion Williamson fait l'unanimité à la Nouvelle-Orléans !

Publié le 6 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Stan Van Gundy, l'entraîneur des Pelicans, se réjouit des bonnes performances de son prodige, Zion Williamson.

Très attendu pour sa première saison complète en NBA, Zion Williamson répond jusqu'à présent aux énormes attentes placées en lui. Celui qui a souvent été comparé à LeBron James s'est montré décisif dans la victoire des Pelicans contre les Suns (123-101) ce vendredi, avec 28 points, sept rebonds et six passes décisives. Il a ensuite récidivé dans le succès de son équipe face aux Pacers (114-113) ce vendredi, avec 18 points, cinq rebonds et quatre passes décisives. Son entraîneur, Stan Van Gundy, est forcément fier des progrès affichés par son jeune joueur.

« C’était de loin la meilleure défense que je l’ai vu jouer »