Basket - NBA

NBA : Les Dallas Mavericks volent au secours de Luka Doncic !

Publié le 5 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Luka Doncic est au coeur des critiques ces dernières semaines, mais le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a pris la défense de son joueur.

Les Mavericks ont perdu sept de leurs huit derniers matches, ce qui leur offre un sinistre total de neuf victoires et quatorze défaites assorti d'une place peu enviable de quatorzième et avant-dernier de la Conférence Ouest. Luka Doncic, la star de l'équipe, a souvent manifesté sa frustration et son impatience quant aux résultats décevants de Dallas ces dernières semaines, ce qui lui a attiré les foudres de Zach Lowe, le journaliste d' ESPN , et de Chuck Cooperstein, le commentateur attitré des Mavs pour la radio ESPN 103.3 FM in Dallas . Mark Cuban, le propriétaire de l'équipe, a réagi avec véhémence aux critiques formulées à l'encontre de son joueur.

« Va te faire f*****, Zach Lowe, tu n’y connais rien »