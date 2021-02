Basket

Basket - NBA : Luka Doncic se fait pulvériser !

Publié le 3 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Dans le collimateur des analystes NBA pour ses mauvaises performances et pour son attitude agaçante, Luka Doncic croule sous les critiques.

Alors qu'il essaie tant bien que mal de positiver, Luka Doncic ne cesse de subir les critiques de multiples analystes. Scruté à la loupe depuis son arrivée en NBA, le jeune prodige slovène est des plus critiqués ces derniers temps, alors qu'il avait pourtant mis tout le monde d'accord il y a quelques mois. La raison ? Autant dire qu'il paie les mauvais résultats mais aussi les mauvaises performances des Mavericks de Dallas. Mais pas que... Sa réputation a été ternie par des prestations plus compliquées de sa part ainsi que par une attitude remise en cause à de nombreuses reprises dernièrement.

«Luka est devenu l’un des plus grands pleurnicheurs de la NBA»