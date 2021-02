Basket - NBA

Basket - NBA : Le constat accablant d’Irving après la défaite face aux Wizards

Publié le 1 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Défaits sur le parquet des Washington Wizards ce lundi (149-146), les Brooklyn Nets n’ont pas trouvé la solution défensivement pour contenir les attaques d’un Russell Westbrook en pleine forme. Après la rencontre, Kyrie Irving a révélé que la défaite était interdite et a fait son autocritique.

Pour leur premier match sans James Harden sur le parquet depuis son acquisition, les Brooklyn Nets se sont inclinés face aux derniers de la conférence Est, les Washington Wizards, ce lundi (149-146). Malgré la présence de Kevin Durant (37 points, 6 passes décisives, 7 rebonds) et de Kyrie Irving (26 points, 8 passes décisives), particulièrement en jambes offensivement, les Nets n’ont pas trouvé la solution pour contrer les attaques de Russell Westbrook (41 points, 8 passes décisives, 10 rebonds) et de ses coéquipiers. Si Kevin Durant essaye de rester optimiste à propos des résultats de Brooklyn, le meneur des Nets, lui, établit un constat beaucoup plus accablant.

« Ce soir, j’étais incapable de défendre sur un poteau »