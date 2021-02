Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook livre les clés de son retour au sommet !

Publié le 1 février 2021 à 11h35 par Th.B.

Diminué par une gêne à la jambe en ce début de saison, Russell Westbrook a retrouvé de sa superbe. En atteste sa prestation face aux Brooklyn Nets dimanche et le meneur de jeu des Washington Wizards a fait savoir que sa blessure était de l’histoire ancienne.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Russell Westbrook a enfin montré l’étendue de son talent dimanche lors du choc opposant ses Washington Wizards aux Brooklyn Nets renforcés par l’arrivée de James Harden ces dernières semaines bien que The Beard n’ait pas foulé le parquet des Wizards dimanche à l’occasion de la victoire des locaux sur la franchise de New York (149-146). N’ayant pas pu pleinement aider ses nouveaux coéquipiers depuis le début de saison ayant été diminué par une blessure à la la jambe, Westbrook semble être de nouveau de retour à son meilleur niveau et l’a lui-même souligné.

« Je ne jouais que sur une seule jambe »