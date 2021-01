Basket - NBA

Basket - NBA : Quand LeBron James se retrouve comparé à Michael Jordan !

Publié le 30 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 30 janvier 2021 à 17h37

À 36 ans, LeBron James met encore toute la NBA à ses pieds. S’il a déjà gagné tous les titres possibles dans la ligue, le joueur des Lakers continue d’être motivé et a sans cesse faim de victoires. Ce qui lui vaut d’être comparé à un certain Michael Jordan.

Ce dimanche, les Los Angeles Lakers se déplacent sur le parquet des Boston Celtics. Sur une série de deux défaites de suite, l’équipe de LeBron James se retrouve au coeur des critiques. King James a d'ailleurs tenu à répondre à ses détracteurs. À 36 ans, l'ancien de Cleveland est encore au top de sa forme. Avec 25,5 points, 7,8 rebonds et 7,5 passes décisives, le numéro 23 des Lakers continue de dominer la NBA. Une domination due à sa mentalité de fer et une volonté de gagner chaque match. S’il est déjà considéré comme une véritable légende de la ligue, James est encore comparé aux meilleurs.

« LeBron James et Michael Jordan sont pareil »