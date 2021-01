Basket

Basket - NBA : La déclaration forte de James Harden sur Kyrie Irving !

Publié le 30 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Même sans Kevin Durant, les Nets de Brooklyn marchent sur l'eau grâce au duo Harden-Irving. Le dernier arrivé a d'ailleurs tenu à rendre hommage à son coéquipier après une rencontre aboutie face au Thunder.

« Superbe victoire de l'équipe ! Le numéro 11 (Kyrie Irving, ndlr) n'était même pas avec nous. Ca fait peur ! » . À peine arrivé que James Harden adressait déjà des messages destinés à Kyrie Irving, prouvant son impatience de jouer avec lui. Quelques semaines plus tard, Kyrie Irving est revenu sur les parquets et les Nets de Brooklyn se sont adaptés à leur nouveau Big Three , enchaînant quatre victoires consécutives. La dernière en date, face au Thunder d'Oklahoma City, a été remportée grâce au fameux duo Irving-Harden, intenable, alors que Kevin Durant ne prenait pas part à cette rencontre. Une performance sur laquelle est revenu The Beard , évoquant également son entente avec le meneur.

« Kyrie est un joueur spécial »