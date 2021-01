Basket

Basket - NBA : L'énorme mea-culpa de Russell Westbrook !

Publié le 30 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 30 janvier 2021 à 11h51

Alors qu'il peine à retrouver un bon niveau en ce début de saison, Russell Westbrook avait enfin réussi un bon match face aux Hawks d'Atlanta avant de se faire éjecter de la rencontre...

Les Wizards de Washington s'enfoncent dans la crise. Face aux Hawks d'Atlanta, les coéquipiers de Russell Westbrook se sont de nouveau inclinés (100-116). Seul véritable point positif de la rencontre, la belle performance de l'ancien meneur des Rockets de Houston qui a compilé 26 points, 6 rebonds et 4 passes. Rien d'exceptionnel pour celui qui était habitué à enchaîner les triple-doubles, mais satisfaisant tout de même pour celui qui connaît un début de saison des plus délicats. Malheureusement pour lui et pour les Wizards, ce bon match n'a pas permis à son équipe de l'emporter, sans compter qu'il a été entaché par de mauvais gestes qui lui ont coûté une éjection.

« Honnêtement, c’est vraiment de ma faute... »