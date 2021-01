Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s'enflamme pour le Jazz !

Publié le 25 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, n'a que des choses positives à dire concernant le Jazz, qu'il considère comme un candidat au titre dès cette saison.

Huit victoires d'affilée. Voilà la série sur laquelle le Jazz est lancé depuis maintenant deux semaines. Utah n'a plus perdu depuis le 6 janvier contre New York (100-112), et a accroché certaines des meilleures équipes de la NBA à son tableau de chasse, à l'image de Milwaukee (131-118) et de Denver (109-105). Dernièrement, le Jazz s'est offert le scalp des Warriors (127-108) pour se hisser à la troisième place de la Conférence Ouest, à une victoire des Lakers et des Clippers. Les performances d'Utah n'ont pas laissé indifférent Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State.

« Ils sont capables de gagner un titre dès maintenant »