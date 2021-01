Basket - NBA

Basket - NBA : Ce témoignage fort d'une légende des Lakers sur Kobe Bryant !

Publié le 24 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Presque un an après sa disparition, Kobe Bryant reste ancré dans les mémoires, notamment au sein de la NBA. Gary Vitty, le préparateur physique historique des Lakers, se rappelle du bourreau de travail qu'il était.

Près d'une année s'est écoulée depuis la disparition de Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier 2020. Aujourd'hui encore, personne n'a avoir oublié la légende des Lakers de Los Angeles qu'il est devenue, et certains ne l'oublieront jamai, à l'instar de LeBron James et d'Anthony Davis, qui ont récemment révélé qu’ils avaient du mal à faire leur deuil. Alors qu'ils sont parvenus à décrocher le titre NBA en l'honneur de Kobe Bryant, les Lakers garderont toujours dans leur histoire la trace monumentale qu'a inscrite Kobe Bryant. Une empreinte laissée non pas grâce au talent, mais plutôt grâce à un mental sans précédent, comme l'a raconté Gary Vitty, le préparateur historique des Lakers avec qui il a travaillé pendant pas moins de 32 ans.

« Kobe m’a appris que le talent est la chose la plus surcoté au monde »