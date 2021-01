Basket

Basket - NBA : Anthony Davis se prononce sur la supériorité des Lakers !

Publié le 22 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Les Los Angeles Lakers, champion NBA en titre, vont-ils s'inscrire dans l'histoire de la NBA comme une équipe qui aura régner sur le championnat pendant plusieurs années ? Anthony Davis préfère rester prudent.

« Les Lakers ont toujours eu une cible dans le dos, et depuis longtemps. Il faut avoir conscience que tout le monde sera sur nous » . Avant la reprise de la NBA avec les Los Angeles Lakers, LeBron James s'était exprimé prudemment sur le statut de champion NBA en titre et sur les possibilités d'enchaîner les titres. Et même si le potentiel de la franchise est démentiel, que l'effectif semble avoir été renforcé durant l'intersaison et qu'ils sont les grands favoris pour remporter à nouveau le titre en fin de saison, les Lakers ne s'enflamment pas et ont conscience de la pression supplémentaire infligée par ce statut. Dans des propos qui reflètent ceux exprimés par LeBron James en début de saison, Anthony Davis a dressé le même constat, prudent là-encore.

« Nous savons tous que nous avons une cible dans le dos »